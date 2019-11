Destiny 2 non funziona: server down, ecco la comunicazione ufficiale di Bungie

Sono ormai alcune ore che Destiny e Destiny 2 non funzionano. Attualmente, infatti, i giocatori dei due FPS non hanno modo di fare il log-in ai due titoli. I server sono infatti down, ovvero attualmente non disponibili. Cosa sta succedendo? Secondo quanto segnalato anche da Bungie stessa, i server della compagnia stanno avendo dei problemi non meglio identificati che colpiscono tutte le piattaforme sulle quali è stato rilasciato il gioco.

Il team di Bungie sta attualmente cercando di identificare il problema e risolverlo. Al momento della stesura, l’ultimo aggiornamento degli sviluppatori risale alle 17.00 di venerdì 22 dicembre. Il problema prosegue da ore, oramai, e di certo non è piacevole per i fan. Ricordiamo inoltre che Destiny 2 è disponibile su Google Stadia come uno dei due giochi gratis per gli utenti Pro, insieme a Samurai Shodown.

Non è chiaro se il problema sia in qualche modo legato alla versione cloud del gioco o se si tratta di un semplice caso, ma di certo i giocatori Stadia non saranno contenti di veder bloccato uno dei due titoli messi a disposizione nei primissimi giorni di abbonamento.

Speriamo che la situazione venga risolta quanto prima e che tutti i fan di tutte le versioni di Destiny e Destiny 2 possano tornare a giocare in completa libertà. Vi ricordiamo anche che il secondo capitolo è disponibile in formato free to play su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate di questo piccolo (speriamo di non dover rettificare con grande) problema? Secondo voi si risolverà rapidamente?