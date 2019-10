Destiny 2: presentata la nuova Incursione con un trailer

Destiny 2 ci presenta la nuova Incursione con un trailer. Ecco i dettagli sulla nuova sfida proposta dal looter shooter di Bungie.

Destiny 2 è uno dei grandi nomi del momento, grazie al rilancio effettuato da Bungie. Lo sparatutto in prima persona, infatti, è ora disponibile in una versione free to play, Una Nuova Luce (che abbiamo approfonditamente analizzato nel nostro articolo). Inoltre è stata rilasciata una nuova espansione -Ombre dal Profondo- e si appresta a dare il via alla Stagione dell’Intramontabile, a partire da domani, sabato cinque ottobre.

L’inizio della Stagione è anche il momento perfetto per lanciarsi nella nuova incursione chiamata Giardino della Salvezza. Bungie ha quindi rilasciato un nuovo trailer dedicato proprio a quest’ultima. Possiamo vederlo qui sotto.

Alle ore 19.00 italiane sarà possibile seguire in diretta la gara per il primato mondiale tramite il canale ufficiale Twitch di Destiny 2 a questo indirizzo. Vi ricordiamo che l’espansione Ombre dal Profondo è già acquistabile ed è disponibile per ogni versione del gioco (PC via Steam, PlayStation 4 e Xbox One).

Destiny 2 sarà inoltre il primo gioco gratuito incluso all’interno dell’abbonamento di Google Stadia nel formato La collezione, che conterrà tutte le espansioni pubblicate fino a questo momento, compresa Ombre dal Profondo. Diteci, cosa ne pensate dell’attuale corso di Destiny 2? Tenterete di completare questa incursione?