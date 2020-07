Destiny 2: Oltre la Luce rinviata, ecco la nuova data

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della serie di Bungie, non solo perché la nuova espansione avrebbe dato inizio alla quarta annata di Destiny 2, ma soprattutto per l’hype che aveva generato il trailer di presentazione. Inutile dire che si tratta di una notizia che la stessa Bungie ha dato con rammarico, ma che sicuramente deve far sperare in una maggiore cura dei dettagli. Inizialmente prevista per il 22 Settembre, ora Oltre la Luce vedrà la “luce” il prossimo 10 Novembre, con circa due mesi di ritardo.

“In quanto primo capitolo di una nuova trilogia di espansioni, Oltre la Luce è l’inizio di una nuova era di Destiny 2. Abbiamo una potente storia da raccontare e incredibili nuove funzionalità che non vediamo l’ora di mettere a disposizione dei giocatori. Come sempre, il nostro obiettivo è quello di realizzare l’espansione più bella e divertente possibile per i nostri fan. A tal fine, stiamo facendo ciò che è meglio per il nostro gioco e quindi spostiamo la data di lancio.

Destiny 2 (2017)

Gli ultimi mesi sono stati una sfida, e continueranno ad esserlo durante questa pandemia. Abbiamo imparato a creare insieme in un nuovo modo, dovendo lavorare separati gli uni dagli altri. Nonostante questi ostacoli, siamo decisi a mantenere il medesimo livello di qualità che i nostri fan s’aspettano”, ha dichiarato DeeJ, il responsabile della community. Con queste parole ovviamente è palese come il rinvio sia dovuto principalmente alla pandemia e che quindi fino a quando non ci sia una risoluzione almeno in parte i lavori purtroppo continueranno a rilento.

Un’altra conseguenza di questo rinvio è l’allungamento della Stagione degli Arrivi in Destiny 2 che verrà prorogata fino al prossimo 10 Novembre, data di uscita dell’espansione. Il prossimo arco narrativo sarà molto importante per l’intera lore della serie, dato che introdurrà un nuovo elemento ovvero la “Stasi”. Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? E soprattutto aspettavate anche voi l’espansione? Fatecelo sapere con un commento!