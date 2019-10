Destiny 2: Bungie mette in vendita un oggetto per raggiunge il LP 900

Grazie ad un nuovo boost in Ombre dal Profondo, è possibile raggiungere in maniera più veloce e semplice il soft cap in Destiny 2.

Saranno contenti i giocatori che avevano intenzione di raggiungere il soft cap all’interno di Destiny 2: nella nuova espansione Ombre dal Profondo, infatti, è stato aggiunto un nuovo oggetto che permette di raggiungere in maniera agile il soft cap, fissato al Livello Potere di 900, al prezzo di 20 Euro, sotto forma di 2000 pezzi d’Argento. Una volta attivato questo boost, infatti, il personaggio in uso salirà immediatamente al livello potere 900, raggiungendo così il soft cap, senza andar necessariamente a raccogliere equipaggiamenti lungo tutte le varie modalità di gioco. Non è però la prima volta che assistiamo all’introduzione in Destiny 2 di un boost acquistabile che permetta di raggiungere il soft cap: Bungie è infatti solita usare questo tipo di espediente al lancio di ogni nuova espansione del gioco. Leggi anche: Leggi anche: Fortnite 2: bundle gratis dedicato a PS Plus svelato da un leak? Ricordiamo però che, dal lancio di Ombre dal Profondo (oltre che della versione free-to-play New Light), il sistema di livellamento tradizionale era stato inizialmente rimosso, con tutti i personaggi che partivano da un livello base fissato a 750, a prescindere dal proprio equipaggiamento. Questa è stata ovviamente una mossa di Bungie decisa per far ambientare in maniera più veloce i giocatori meno smaliziati, ed allinearsi nel minor tempo possibile con i veterani del titolo. Prima, infatti, gli utenti dovevano necessariamente raggiungere questo obiettivo per avere la possibilità di giocare assieme ai propri amici, e in tal senso il boost permette di accedere più velocemente alla maggior parte delle attività di Destiny 2. Hai voglia di giocare la nuova espansione Ombre dal Profondo? Puoi acquistare Destiny 2 a questo indirizzo!