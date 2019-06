Destiny 2: ecco la data della presentazione dei nuovi contenuti

Gli sviluppatori di Destiny 2 hanno rivelato ai loro fan, il giorno esatto per la presentazione dei nuovi contenuti definiti come "un nuovo capitolo"

Tramite il profilo ufficiale Bungie, gli sviluppatori hanno annunciato a tutti i loro giocatori e fan di Destiny 2 l’arrivo della presentazione dei nuovi contenuti. Alcuni giorni fa gli stessi sviluppatori hanno postato sul loro blog personale un messaggio che dichiarava esplicitamente che Destiny 2 avrebbe continuato il suo percorso evolutivo, e finalmente abbiamo una data certa.

Il 6 giugno alle 19:00 ore italiane, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo maxi aggiornamento previsto per il grande universo di gioco di Destiny 2. Il “nuovo capitolo”, così definito, darà il via a una nuova evoluzione del titolo in questione. Vi ricordiamo che questo è il primo grande aggiornamento che Bungie annuncia da dopo la scissione con Activision, questo fa pensare a un ritorno alle origini per il gioco.

Stiamo quasi per giungere all’anno 3 di Destiny 2, e i nuovi contenuti di gioco verranno svelati nella data annunciata da Bungie. Attualmente non sappiamo cosa gli sviluppatori abbiano in mente di presentare durante il loro prossimo reveal, ma sicuramente i numerosi fan si aspettano che venga mantenuto un alto livello di produzione che ha caratterizzato fino a oggi la famosa serie. “L’auto pubblicazione non sarà di certo facile, abbiamo ancora molto da imparare man mano che cresciamo. Vediamo in Destiny un potenziale infinito” era stato dichiarato non molto tempo fa sul blog della software house Bungie.

Non ci resta quindi che aspettare il 6 giugno e sperare che la collaborazione con il publisher americano abbia potuto giovare a Bungie a tutti i suoi sviluppatori interni.

Cosa ne pensate dei nuovi contenuti in arrivo? Pensate che la divisione tra Bungie e Activision possa giovare al titolo? Credete che Destiny 2 tornerà a splendere come nei suoi primi anni di vita?