Destiny 2 Prove di Osiride: ecco il trailer e i dettagli

Bungie ci informa che è finalmente disponibile il nuovo trailer interamente dedicato alle Prove di Osiride della Stagione dell’Intrepido di Destiny 2, il loro game as a service FPS online. Se non la conoscete, parliamo di una modalità 3vs3 PvP, un grande classico del primo gioco amato da tutti. Sarà disponibile precisamente alle ore 18.00 di domani, venerdì 13 marzo.

Ecco la descrizione ufficiale delle Prove di Osiride di Destiny 2: “Il Culto di Osiride è alla ricerca di Guardiani con esecuzioni impeccabili e incomparabile gioco di squadra. La sfida per una vittoria perfetta è troppo scoraggiante o la tua squadra ha margine per regnare? Ricompense esclusive aspettano chi non perde mai.”

Bungie, successivamente, indica le caratteristiche più importanti delle Prove di Osiride di Destiny 2:

Da Destiny 1 ritornano le Mappe Calderone, Esodo Blu e Anomalia

Le Prove di Osiride ripropongono anche le armature e le armi a tema

L’armatura Prove di Osiride, inoltre, si illumina con ologrammi dopo una Flawless run: riuscirete a ottenere questa ricompensa?

Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile in formato free to play (che non include gli ultimissimi contenuti, che sono comunque a pagamento) su PC via Steam, PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, il gioco è disponibile su Google Stadia, incluso nel bundle Premier Edition e nell’abbonamento Stadia Pro, in formato La collezione, la quale include molteplici contenuti aggiuntivi (mancanti nella versione free to play). Diteci, proverete le Prove di Osiride della Stagione dell’Intrepido?