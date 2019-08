Destiny 2 Shadowkeep, ecco le nuove armature lunari

Rilasciate nuove immagini su Destiny 2 Shadowkeep, grazie alle quali è possibile scoprire nuovi dettagli sull'avventura che ci riporterà sulla Luna.

Dopo l’annuncio sul sito ufficiale Bungie del posticipo della data di uscita della nuova espansione di Destiny 2 soprannominata Ombre dal Profondo (Shadowkeep), quest’oggi sempre Bungie ha rilasciato su Steam nuove immagini, grazie alle quali è possibile scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sull’avventura che ci riporterà sulla Luna.

Il primo di questi screenshot ci permette di avere un assaggio del nuovo set di armature in arrivo con Shadowkeep. Ogni classe, come solito, avrà tre differenti armature in base ovviamente agli stili attribuiti alla classe stessa: Cacciatore, Stregone e Titano. Notiamo dall’immagine in basso che le armature dello Stregone e del Cacciatore sono molto spaventose e ricordano l’alveare mentre, per il Titano, ci ricorda sotto certi versi la tuta spaziale degli astronauti.

Nella seconda immagine invece non possiamo fare a meno di notare la presenza sulla luna degli stessi carri armati utilizzati nella famosa e rinomata Guerra Rossa. È quindi probabile che nel corso della lotta contro i nuovi nemici situati sulla Luna, avremo bisogno di tornare ad utilizzare i potenti mezzi pesanti per cercare di contrastarli.

Da non dimenticare, il recente intervento del direttore di Bungie, Luke Smith il quale, suo profilo Twitter, ha fissato entro domenica 11 agosto, uno speciale su Destiny 2 che permetta alla compagnia americana di svelare tutte le novità sulla nuova espansione Shadowkeep, sulla versione gratuita New Light e soprattutto, sul tanto atteso Cross Save di cui ricordiamo, è previsto il lancio per il 23 settembre.

Ricordiamo inoltre che la nuova data di uscita di Destiny 2 Shadowkeep è fissata per il 17 settembre su PC, Play Station 4 e Xbox One.