Se siete giocatori di Destiny 2 che da PS4 si sono trasferiti su PS5, potereste non giocare la versione corretta. A svelarlo è Bungie, in un lungo post pubblicato sul suo blog, dove ha fatto il punto in merito alla situazione. Il team di sviluppo di Seattle si è infatti accorto che una buona parte di giocatori sta giocando alla versione sbagliata.

Cosa significa tutto ciò? Semplicemente, diversi giocatori di Destiny 2 su PS5 stanno continuando a utilizzare la versione… PS4. Quando le console di nuova generazione vennero lanciare sul mercato, oramai due anni fa, Bungie decise di offrire un aggiornamento gratuito. Se su Xbox però esiste lo Smart Delivery (ovvero il gioco riconosce in automatico il sistema su cui si gioca), per le console PlayStation c’è invece bisogno di un aggiornamento da scaricare in maniera manuale, come riportato da Sony.

“Abbiamo notato che un numero consistente di giochi su PS5 sta giocando Destiny 2 in versione PS4. Per un’esperienza di gioco ottimale, controllate di aggiornare il gioco alla versione corretta”, si legge nel comunicato di Bungie. Il motivo per cui andrebbe effettuato l’update (assolutamente gratuito) è il frame rate, decisamente più stabile e nettamente migliore rispetto alla versione old gen del gioco. Senza poi dimenticarsi dei miglioramenti riguardanti la grafica.Il nostro consiglio dunque è il seguente: controllate sempre se state giocando la versione corretta del titolo se siete su PS5. In caso contrario vi invitiamo ad aggiornare immediatamente il gioco, per poter beneficiare di tutti i miglioramenti apportati dal team di sviluppo.

Destiny 2 è l’ultimo gioco di Bungie, che ha visto la luce nel 2017. Il team di sviluppo lavorerà successivamente a un nuovo progetto, in collaborazione con Sony: il team di sviluppo si è infatti unito alla famiglia di first party PlayStation nel corso di questo 2022, ma i suoi futuri progetti rimarranno multipiattaforma.