Destiny 2: trailer e dettagli per il Solstizio degli Eroi

Il Solstizio degli Eroi è una grande tradizione nel mondo di Destiny 2, per tutti i suoi Guardiani. È un’occasione di riflessione sulle difficoltà del passato e per celebrare la resistenza, forza e determinazione dei principali difensori dell’umanità. Tutti i Guardiani di Destiny 2, sono invitati a partecipare a questo evento, che inizierà il 30 luglio e durerà fino al 27 agosto.

In un lungo post condiviso sul sito ufficiale Bungie, sono state diffuse le informazioni riguardante l’evento estivo tanto atteso dai giocatori. I Guardiani di tutto il mondo, potranno forgiare come lo scorso anno, un’armatura leggendaria e questa volta, chi riuscirà a forgiare un intero set entro il termine dell’evento, al lancio di Ombre dal Profondo potrà recarsi dall’armaiolo Banshee per ritirare una versione del set aggiornata al DLC stesso e comprensiva di perk.

Arriverà anche una nuova attività che ci permetterà di sconfiggere vari boss dei Cabal, dell’Alveare e dei Caduti, ambientata nella nuova European Aerial Zone (EAZ). Nel corso dell’evento si potranno ottenere dei buff temporanei, durante le varie sfide ed eventi, corrispondenti all’elemento del giorno per ottenere delle sfere elementali che fungeranno da valuta per l’acquisto.

Differentemente dagli eventi passati, questa volta non ci saranno engrammi luminosi ma, tutti gli oggetti, andranno acquistati nell’Everversum tramite l’argento o la polvere luminosa.

Ricordiamo che il Solstizio degli Eroi inizierà il prossimo martedì 30 luglio 2019 e terminerà il 27 agosto, 14 giorni prima dell’uscita ufficiale di Ombre dal Profondo e dell’Anno 3. Siete pronti a tornare sulla Luna in compagnia di terribili ed oscure creature?