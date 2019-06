Destiny 2 su Stadia non supporterà il cross play

Destiny 2 su Google Stadia avrà un ecosistema interamente dedicato: niente da fare quindi per il cross-play con i giocatori su PC.

Uno degli annunci più interessanti della presentazione di Google Stadia tenutasi qualche settimana fa è sicuramente stato Destiny 2, con il titolo confermato per essere uno dei prodotti di punta dell’offerta ludica della piattaforma di gaming in streaming di Google. Potete approfondire gli annunci della conferenza su Google Stadia direttamente a questo link.

Uno dei dubbi insinuatosi nelle menti della community dopo tale presentazione era però questo: potrà un giocatore su Google Stadia interagire con player di altre piattaforme? Sarà quindi presente il cross-play sul prodotto del colosso americano? La risposta a questa domanda, almeno per quanto riguarda Destiny 2, lascerà però decisamente insoddisfatti diversi fan del titolo.

Come riportato nelle FAQ sul sito del titolo, infatti, “Stadia players will only be able to play with other Stadia players”, ossia non sarà presente in nessun modo il tanto desiderato cross-play. Bungie non ha spiegato ulteriori dettagli su tale decisione e non è quindi chiaro se si tratti di un limite tecnico di Stadia o se è invece Bungie stessa a non voler inserire tale possibilità nel proprio titolo sulla piattaforma di Google. La cosa certà è però che Destiny 2 su Stadia avrà un’ecosistema dedicato.

La domanda che sorge spontanea a questo punto è quindi questa: gli altri titoli multiplayer in arrivo su Google Stadia permetteranno di giocare con i possessori di altre console? Alcuni dei giochi prossimamente in arrivo su Stadia, come The Division 2 e Elder Scrolls Online, hanno infatti una forte componente online e la presenza delle community già esistenti sulle altre piattaforme darebbe un quid in più non indifferente all’offerta ludica della soluzione di gaming in streaming di Google.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi il cross-play è al giorno d’oggi essenziale? Avete mai giocato a Destiny 2?