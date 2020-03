Destiny 2 Stagione dell’Intrepido: data di uscita svelata

Bungie ha annunciato nuovi dettagli, compresa la data di uscita, sulla Stagione 10 di Destiny 2: parliamo della Stagione dell’Intrepido che sarà presto disponibile. La season è altamente attesa dai giocatori, sopratutto grazie alla Prove di Osiride, una delle più iconiche modalità di Destiny. La Stagione dell’Intrepido viene definito come un “invito ai neofiti e ai giocatori veterani per vedere come si sviluppa la storia di Destiny, svelare questo emblematico universo e scoprire nuove attività.”

La trama seguirà la Legione Rossa, che ha perso il controllo della Meridiana. Uno scuoiatore psionico, che è stato in grado di fuggire, metterà ora in atto uno “stratagemma disperato” con lo scopo di vendicarsi contro l’Ultima Città. I Guardiani della Luce devono quindi riunirsi, mettendo da parte le differenze, e salvare la Città dalla distruzione totale.

Le caratteristiche principali della Stagione dell’Intrepido di Destiny 2 sono:

Il ritorno della modalità PvP Prove di Osiride

Nuove armi e armature esotiche

Nuovo Pass Stagionale e ricompense

Evento stagionale gratuito Giochi dei Guardiani

Continua la storia di Destiny: combatti con Rasputin per salvare l’Ultima Città

Nuovi manufatti stagionali: nuove modalità e nuovi potenziamenti per il combattimento

La data di uscita della Stagione dell’Intrepido di Destiny 2 è il 10 marzo 2020 e si concluderà il 9 giugno 2020. Mancano quindi meno di una settimana all’inizio della nuova season. Diteci, cosa vi aspettate da quanto promesso da Bungie?

Vi ricordiamo che attualmente Destiny 2 è disponibile in versione free to play su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia (in questa versione è incluso in versione La Collezione nell’abbonamento Pro). La versione free to play, ovviamente, non include tutte le ultime novità, da acquistare separatamente.