Destiny 2 The Collection per Google Stadia e primi dettagli su Shadowkeep mostrati

Google Stadia Connect è stata l'occasione per Destiny 2 di annunciare un Bundle chiamato The Collection che conterrà tutte le espansioni.

Durante la presentazione di Google Stadia avvenuta con il primo Stadia Connect abbiamo avuto modo di scoprire molti dettagli, a partire dal prezzo, passando per la data di uscita e arrivando ai vari giochi che saranno disponibili. Tra i molti, è presente anche un titolo molto chiacchierato negli ultimi giorni: Destiny 2. Il gioco di Bungie, secondo i rumor, sarebbe entrato a far parte del catalogo di Google Stadia e, infatti, è stato così.

Inoltre, è stata presentata l’espansione Shadowkeep, che darà il via all’Anno 3. È stato svelato che l’espansione ci poterà sulla Luna e ci farà combattere contro l’Alveare, che si è rintanato dentro una grande città e vuole lanciare l’attaco finale al Viaggiatore e agli abitanti della Terra.

Destiny 2 Shadowkeep sarà disponibile alla fine del 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e anche su Google Stadia, come è ovvio. È stato però presentato anche un bundle unico che comprenderà anche la nuova espansione, oltre a tutti i contenuti già annunciati: parliamo di Destiny 2: The Collection.

Destiny 2 è solo uno dei molti titoli presenti su Google Stadia fin dal D1 e accessibili con un account “Pro”: per avere la lista completa potete leggere questo articolo. Diteci, cosa ne pensate? L’FPS di Bungie è proprio quello che volevate per iniziare a giocare su Google Stadia? Il gioco sarà disponibile, inoltre, in un bundle D1, insieme ad altri molti contenuti interessanti.