Destiny 2, un trailer ci mostra Savathûn

Mentre i fan di Destiny 2 si preparano a scoprire la nuova espansione The Witch Queen domani 24 agosto, Bungie ha appena deciso di caricare l’ambiente pubblicando un teaser che mostra Savathûn, la regina e dea protagonista di questo nuovo capitolo del gioco, precedentemente conosciuta come Sathona.

Savathûn – o meglio, Sathona – nacque sul pianeta alveare di Fondamento. La sua storia in Destiny 2 è ricca e stratificata, impossibile da riportare in poche righe, ma per dovere di cronaca facciamo delle brevi presentazioni: la creatura è sorella di Oryx e Xivu Arath, altre due divinità temibili con le quali riuscì a sfuggire alla morte proteggendo la propria specie sull’orlo dell’estinzione. Questi tre esseri sono oggi quelli che hanno dato inizio all’Alveare come lo conosciamo oggi, a causa del patto che strinsero con i Vermi, creature dotate di un potere oscuro. Savathûn, corrotta da tale potere, è costretta a tramare, progettare e ingannare continuamente.

The Witch Queen, che letteralmente significa “la regina strega“, è la prima espansione che sarà centralizzata proprio sulla figura di Savathûn. L’uscita di questo nuovo capitolo è prevista per il 2022, e ci sono ottime speranze sul fatto che ci sia un focus sulla storia della creatura e in generale sulla trama del gioco, visto che Bungie ha assunto Peter Fabiani di Capcom per lavorare a Destiny. Gli ultimi eventi di gioco riguardavano la Stagione degli Eletti, un evento che metteva in competizione le diverse classi.

L’appuntamento per scoprire di più riguardo Savathûn e The Witch Queen è quindi fissato per domani 23 agosto 2021 alle ore 18 locali. Come potete vedere dal teaser in alto, le aspettative a questo punto per i fan di Destiny 2 sono davvero alte. Così recita la descrizione del video di YouTube: “Sette anni di Destiny ci hanno portato qui, sul baratro di un’avventura diversa da qualsiasi altra mai incontrata prima. Unisciti a noi e comincia a capire cosa ci aspetta. Sopravviverai alla verità?”