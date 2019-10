Destiny 2: la versione PC supera quella console

La versione free-to-play per PC di Destiny 2 avrebbe registrato un record totale di giocatori connessi in contemporanea, superando le restanti piattaforme.

Destiny 2 e Bungie sentivano il bisogno di un nuovo inizio, lo sappiamo da mesi, ovvero fin da quando lo sviluppatore ha deciso di slegarsi da Activision. Il processo ha richiesto del tempo, per certo. Bungie aveva però deciso di rinnovarsi con una versione free to play, una nuova espansione, con relativa stagione, e il passaggio a Steam. Be’, è sicuramente riuscita nel proprio intento in quanto continuano i record su record per Destiny 2, uscito ormai ben due anni fa ma ancora colmo di continui aggiornamenti.

Nelle ultime ore, in particolare, si sono registrati interessanti record per la versione PC free-to-play di Destiny 2: il titolo ha infatti raggiunto l’esorbitante cifra di 290’000 persone connesse in contemporanea, confermando così quanto l’investimento di Bungie nella versione free-to-play del titolo (Una Nuova Luce) sia stata una mossa proficua.

In particolare, secondo il celebre portale Charlemagne, la versione PC di Destiny avrebbe addirittura più giocatori totali delle controparti per PlayStation 4 e Xbox One, ormai seconde. Scendendo maggiormente nei dettagli, la versione per Steam su PC avrebbe registrato negli ultimi giorni un’affluenza pari al 57%, al contrario della versione PlayStation 4 stabile al 28%, e in conclusione la controparte per Xbox One, pari a un’affluenza del 15%. Oggi invece l’affluenza della versione Steam corrisponderebbe a circa il 36%, a differenza della versione PlayStation 4 a 35% e infine 26% per la versione Xbox One.

Ricordiamo che recentemente Bungie ha pubblicato il nuovo DLC di Destiny 2, Ombre dal Profondo, rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e PC, che ha contribuito sensibilmente ad arrivare a questo risultato. Inoltre, su Google Stadia sarà rilascia l’edizione La collezione in modo gratuito come gioco gratis di Novembre 2019, la quale comprenderà tutti i contenuti già pubblicati (Ombre dal profondo compreso). Diteci, cosa ne pensate di questi risultati?