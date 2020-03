Destroy All Humans!: 14 minuti di gameplay del remake al PAX East 2020

L’acquisizione di svariate software house da parte di THQ Nordic ha incentivato il recupero di alcuni brand del passato che verranno riproposti in alta definizione. Tra questi non poteva mancare il folle Destroy All Humans!, titolo sviluppato da Black Forest Games e pubblicato nel 2005 per PlayStation 2 e Xbox. Nonostante il problema del Coronavirus, come ben sapete, si è comunque tenuto il PAX East 2020 con sede a Boston ed uno dei protagonisti è stato proprio il remake di questo gioco.

Destroy All Humans! si è mostrato in ben quattordici minuti di gameplay registrati dalla testata giornalistica Gematsu. La demo si concentra principalmente sulle prime parti del gioco quando ci viene presentato proprio il protagonista Crypto 137. Qui sotto potete gustarvi quindi il lungo gameplay, buona visione.

Nei panni di questo simpatico alieno dovremo conquistare il pianeta Terra, sfruttando le nostre abilità soprannaturali e soprattutto la tecnologia decisamente avanzata per gli umani di cui disponiamo. Lo stile grafico, la struttura open world e l’irresistibile ironia delle situazioni proposte hanno reso Destroy All Humans! uno dei titoli più divertenti dell’epoca e pertanto vi invitiamo, se non lo avete potuto fare tempo fa, a recuperarlo alla sua uscita che ricordiamo essere prevista quest’anno per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Il remake del titolo sembra quindi ben fatto e sicuramente riuscirà ad accaparrarsi quella fetta di pubblico che 15 anni fa non lo conosceva o addirittura non ha potuto giocarlo.

Cosa ne pensate di questo remake? Avete giocato al titolo originale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo sviluppato dai ragazzi di Black Forest Games.