Dopo che l’alieno Crypto è tornato qualche anno fa, THQ Nordic ha deciso di tornare a puntare forte sul folle franchise alieno. Proprio in queste ore, infatti, è stato annunciato Destroy All Humans 2 Reprobed, il seguito del remake che ha saputo rapire gli appassionati di questa saga fuori dal comune. L’annuncio è arrivato insieme al primo trailer ufficiale e con la data di lancio del nuovo titolo della serie.

Come possiamo vedere nelle prime immagini ufficiali, Destroy All Humans 2 Reprobed ci riporta nei panni di Crypto: l’alieno che ha come obbiettivo principale del suo viaggio terreste quello di distruggere intere città e nazioni umane. Il punto forte della saga torna prepotente, con una libertà d’azione ancora maggiore rispetto al precedente remake rilasciato ormai qualche anno fa.

Altro gradito ritorno è la forte ironia, presente nel franchise fin dalle prime iterazioni uscite nel corso della generazione PlayStation 2. Arriviamo ora alla notizia più interessante per gli amanti della saga, svelando quella che sarà la data di uscita del nuovo Destroy All Humans 2 Reprobed, con il nuovo capitolo del franchise alieno che arriverà il prossimo 30 agosto 2022 sulle piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Le novità però non finiscono qui, dato che per tutti gli utenti che pre-ordineranno il gioco, riceveranno gratuitamente anche il gioco multiplayer stand alone Destroy All Humans Clone Carnage giocabile a partire da oggi!