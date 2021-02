Destruction All Stars: caos non solo in pista, anche nelle chat vocali

Nella giornata di ieri si è aggiunta una nuova esclusiva alla libreria di titoli PlayStation 5. Si tratta di Destruction All Stars, il folle e frenetico gioco di corse che è attualmente scaricabile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio PS Plus. Ora che i giocatori sono finalmente entrati nella distruttiva arena del titolo Lucid Games, sembra che il caos non sia solamente dato dai motori rombanti del gioco.

Come titolo fortemente incentrato sull’aspetto multiplayer, Destruction All Stars è un tripudio di modalità, personalizzazione e oggetti da sbloccare tramite la valuta proposta in gioco. C’è qualcosa. però, che sta disturbando e non poco l’esperienza di alcuni giocatori che si stanno approcciando in queste ore alla nuova esclusiva PlayStation 5. Parliamo della cha vocale che, grazie al microfono integrato al DualSense appare sempre attiva ogni qual volta si entri in una nuova partita.

A causa di ciò, ogni qual volta che si mette piede nella chat vocale di una nuova sessione si viene investiti dal chiasso causato da tutti i giocatori presenti nella lobby. A quanto pare, sono in molti a non sapere che il microfono interno presente nel nuovo controller DualSense può essere facilmente disattivato premendo il tasto poco sopra l’ingresso delle cuffie. Oltre a ciò, PS5 permette di disattivare l’audio della lobby in cui ci si trova tramite la scheda delle attività della chat vocale: basta premere il tasto PS e pigiare il tasto quadrato.

Tale operazione va fata ogni qual volta si entra in una nuova lobby e anche se non è un modus operandi molto comodo almeno vi eviterà di sentire il caos delle chat vocali presenti in Destruction All Stars. Cosa ne pensate della situazione emersa grazie alla nuova esclusiva PS5? Siete incappai anche voi in una lobby particolarmente chiassosa ultimamente? Ditecelo con un commento nella sezione dedicata.