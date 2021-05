Destruction AllStars ha pochi giocatori, arrivano i bot

Per chi non lo sapesse, Destruction AllStars è un titolo di scontri tra macchine rilasciato come esclusiva PlayStation 5 a febbraio 2021. Se non ne avevate sentito molto parlare, è perché probabilmente durante i primi mesi dal rilascio della console di nuova generazione di Sony pochi erano davvero riusciti ad accaparrarsene una. Proprio questo potrebbe esser stato il problema contro cui il titolo di Lucid Games deve scontrarsi, ora che il team di sviluppo ha dovuto prendere una particolare decisione.

Direttamente da un DevUpdate su Reddit, Lucid Games ha parlato di alcune novità in arrivo su Destruction AllStars e tra queste è venuto fuori un problema: attualmente, il titolo ha problemi nel creare rapidamente dei matchmaking a causa di orari in cui ci sono pochi utenti attivi. Per questo motivo, a quanto pare spesso si poteva rischiare di attendere molto tempo in lobby. Per risolvere questo problema, il team di sviluppo ha deciso di introdurre un timer entro il quale dei bot saranno aggiunti alla partita.

Se da una parte la decisione è più che comprensibile, al fine di permettere a tutti di giocare, dall’altra viene alla luce uno scarso numero di giocatori attivi su Destruction AllStars. “Vogliamo assicurarci che le partite siano riempite al massimo con il maggior numero possibile di giocatori reali, ma quando ne mancano durante la coda, i bot prenderanno i posti rimanenti”. Lucid Games rassicura specificando che però i bot non saranno mai utilizzati nella modalità competitiva Blitz, per ovvi motivi.

La lista delle modifiche apportate è molto lunga e dettagliata, motivo per cui vi lasciamo direttamente al thread di Reddit, dove trovate maggiori informazioni. Voi state giocando a Destruction AllStars, siete interessati a provarlo oppure non è riuscito a interessarvi? Fateci sapere cosa ne pensate commentando in calce e restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere eventuali aggiornamenti da parte di Lucid Games.