Detroit Become Human: svelati i requisiti della versione PC

Sicuramente fa ancora molto strano pensare che le varie opere dei Quantic Dream sono disponibili in totalità anche su PC. Dopo un lungo periodo d’esclusività sulle piattaforme Sony, giochi come Heavy Rain e Beyond: Two Souls hanno trovato spazio anche sui PC da gaming. Per completare in totalità la “transizione” dei propri titoli, Quantic Dream si prepara ad rilasciare anche il tanto amato Detroit Become Human in versione Personal Computer.

Proprio per questo specifico motivo durante la giornata odierna siamo venuti a scoprire i vari requisiti di sistema necessari per far girare al meglio il gioco. A differenza di molti altri titoli di recente uscita, Detroit Become Human sembra richiedere poche risorse per girare al meglio. Di seguito potrete trovare la lista dei requisiti minimi e quelli raccomandati:

Detroit: Become Human (2018)

Requisiti minimi:

OS: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel Core i7-3770 @ 3.4GHz/ AMD FX-8350 @ 4.2GHz

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 780/ AMD Radeon HD 7950

VRAM: 3GB (o più)

Requisiti raccomandati:

OS: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel Core i5-8400 @ 2.8GHz/ AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 580

VRAM: 4GB (o più)

Insomma dei requisiti molto abbordabili da tantissime macchine odierne che magari si ritrovano anche qualche anno sulle spalle. Questi requisiti così bassi probabilmente sono dovuti anche al fatto che dietro Detroit Become Human c’è stato un certo impegno per ottimizzare il titolo. Quindi se siete interessati a provare il gioco dei Quantic Dream e rientrate tra la fascia di requisiti minimi, allora potrete provare il titolo a partire da domani, 12 Dicembre. Ricordiamo che Detroit Become Human (così come i restanti titoli Quantic Dream) sono disponibili esclusivamente su Epic Games Store.