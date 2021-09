Detroit: Sony limitò gli autori su una scelta controversa, ecco quale

In questi giorni si sta parlando molto di Quantic Dream e del prossimo progetto del team capitanato da David Cage. Dopo una stretta collaborazione con Sony culminata con Detroit Become Human, a quanto pare, il team sarebbe al lavoro addirittura su un nuovo gioco con licenza su Star Wars.

C’è però chi di recente ha voluto aprire una parentesi sul recente passato di Quantic Dream, svelando un interessante retroscena sulla realizzazione di Detroit Become Human. Stando a quanto emerso dalle parole del giornalista ed insider Tom Henderson, l’ultimo titolo del team di David Cage aveva originariamente un quarto personaggio.

Questi sarebbe dovuto essere un protagonista della storia, ma Sony avrebbe bocciato l’idea perchè troppo controversa. Il quarto personaggio sarebbe dovuto essere un androide con i capelli bionid e un seno prosperoso e avrebbe dovuto coprire il ruolo di prostituta all’interno della narrazione imbastita dal team.

Detroit: Become Human originally had 4 protagonists, with the fourth protagonist being a "whore android" that had blonde hair and huge boobs… I'm not joking.

This fourth protagonist and some of the scenarios with it resulted in Sony wanting to wrap up the 3 game deal ASAP.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 23, 2021