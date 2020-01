Deus Ex 3 sarà annunciato per PS5 e Xbox Series X a breve secondo un leaker

Nuovo giorno, nuovo leak di informazioni. Le pagine di Reddit sono state testimoni di nuove informazioni condivise da un utente, non noto, secondo cui la saga di Deus Ex è tutt’altro che morta e, anzi, sta per tornare in azione con un terzo capitolo su PS5 e Xbox Series X. Ricordiamo che l’attuale serie di Deus Ex è iniziata nel 2011 su PS3, Xbox 360 e PC con Human Revolution, prequel dell’originale Deus Ex. Nel 2016 è stato rilasciato Mankind Divided, seguito diretto di Human Revolution, accolto però molto tiepidamente dal pubblico. L’insuccesso ha quindi spinto Square Enix, editore, a mettere in pausa la saga.

Il leaker afferma però che tale pausa è terminata e che a breve vi sarà anche un annuncio, o comunque un teaser. Secondo l’utente è Square Enix stessa al lavoro sul gioco, quindi escludiamo situazioni simili a Hitman, IP venduta a IO Interactive dopo la separazione dalla società giapponese. Il leak non specifica però chi sia al lavoro: un team interno, la stessa Eidos o magari uno sviluppatore esterno a cui è stato commissionato un nuovo capitolo? L’unica certezza del leaker è che arriverà sulla prossima generazione di console, PS5 e Xbox Series X, oltre che sull’ovvio PC.

Se la presentazione completa (e quindi non solo un teaser di “inizio lavori”) dovesse avvenire a breve, potrebbe anche significare che il gioco sarà pronto entro un anno, rendendo credibile una natura cross-generazionale dell’opera. Mancano dettagli anche sul tipo di gioco e sui legami con i precedenti capitoli: come sappiamo, Mankind Divided ha lascio a un po’ tutti l’amaro in bocca per una gestione della componente narrativa rivedibile e, in pratica, per la mancanza di un vero finale. Dare una conclusioni alle avventure del protagonista, Adam Jensen, renderebbe molti felici.

Non ci resta che attendere e attendere conferme o smentite: per ora è un rumor senza alcun fondamento e proveniente da una fonte non nota.