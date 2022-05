Da quando Square Enix ha venduto le divisioni occidentali a Embracer Group si parla molto del destino di Tomb Raider e Deus Ex. I due giochi rappresentavano infatti i marchi più importanti degli studi di sviluppo occidentali del publisher nipponico. Se il primo brand sta per ricevere un nuovo videogioco nel corso dei prossimi anni, la serie creata da Warren Spector è attualmente in stand-by, ma anche in futuro sarà così oppure no? Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare le ultime dichiarazioni del gruppo, rilasciate negli scorsi giorni.

Stando a quanto riportato nel corso dell’ultima call tra azionisti e investitori di Embracer Group, il gruppo ha grandi progetti sia per Tomb Raider che per Deus Ex. “Alla fine del trimestre abbiamo migliorato il nostro portfolio di IP in seguito all’accordo con Square Enix, dove abbiamo acquisito Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal. Vediamo grande potenziali nelle IP, non solo per i sequel ma anche per i remake, remaster, spin-off e progetti transmediali”, le parole del gruppo.

Il futuro delle due IP sembra dunque decisamente splendente. Appare chiaro che i nuovi progetti legati a Deus Ex e Tomb Raider non vedranno luce nel breve periodo, ma l’idea che i due asset possano essere utilizzati per produzioni diverse non è un male, tutt’altro. Le due serie infatti sembrano quasi pronte a ricevere progetti fuori dal campo dei videogiochi, ma questa è solamente una nostra ipotesi.

Embracer Group si aspetta di finalizzare l’acquisizione delle serie, delle IP e degli studi occidentali di Square Enix tra luglio e settembre. Con molta probabilità i nuovi progetti non si vedranno prima del 2023 inoltrato. Come sempre però è bene attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte del publisher. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.