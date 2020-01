Devil May Cry 3: nuovi contenuti extra in arrivo su Nintendo Switch

La serie Devil May Cry è tornata all’inizio del 2019 con un quinto capitolo che ha ottenuto un forte successo critico e commerciale. Tra poco più di un mese, Devil May Cry 3 Special Edition verrà rilasciato Nintendo Switch, e questa riedizione non si limiterà a proporre l’esperienza classica. Stando alle parole di uno sviluppatore, la versione del gioco per la console ibrida Nintendo proporrà dei nuovi contenuti extra ancora avvolti nel mistero.

Nonostante siano già stati rilasciati all’interno di una collection in HD, i primi tre capitoli della saga di Dante sono arrivati su Switch uno alla volta. Mentre i primi due giochi sono dei porting che arrivano dalla collection, sembra che Devil May Cry 3 verrà accompagnato da un qualcosa in più. A confermarlo è il produttore del gioco Matt Walker sul proprio profilo Twitter ufficiale.

A SSSpecial mini developer update on #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch from producer Matt Walker (@retrootoko) pic.twitter.com/FgqY38swgn — Devil May Cry (@DevilMayCry) January 7, 2020

Nel video messaggio di Walker, il produttore non si è voluto sbilanciare sulle novità che verranno aggiunte nella versione Nintendo Switch di Devil May Cry 3, ma ha assicurato agli appassionati che nuovi dettagli verranno rilasciati il prossimo 16 gennaio, 30 gennaio e 13 febbraio, giusto a distanza di poco tempo dall’uscita ufficiale del gioco sull’eShop di Switch che è prevista per il 20 febbraio.

Non ci resta quindi che aspettare le date che noi e Walker vi abbiamo segnalato per scoprire che tipo di nuovi contenuti extra si porterà dietro questa nuova uscita di Devil May Cry 3 Special Edition per Nintendo Switch. Che tipo di novità vi piacerebbe vedere inserite in questa nuova versione di Devil May Cry 3?