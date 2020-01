Devil May Cry 3: la versione Nintendo Switch permetterà di cambiare stile di combattimento

Di recente Capcom ha dichiarato che la versione per Nintendo Switch di Devil May Cry 3 conterrà un qualcosa in più rispetto alle versioni uscite in precedenza. Durante una precedente dichiarazione sono stati annunciati tre nuovi aggiornamenti sul gioco attesi per il 16 gennaio, il 30 gennaio e il 13 febbraio; ma uno dei principali cambiamenti che verranno introdotti nella versione Switch è già stato rivelato sul sito ufficiale del gioco.

Devil May Cry 3 su Nintendo Switch introdurrà la possibilità di cambiare lo stile di combattimento. Ciò consentirà di alternare tra Swordmaster, Gunslinger e altri stili direttamente mentre si è in combattimento. Questa sarà la prima volta che questa opzione sarà resa disponibile all’interno del terzo capitolo delle avventure di Dante.

Sul sito web ufficiale è possibile leggere: “Il nuovo sistema di cambio stile ti consente di sperimentare l’azione attraverso una serie di stili unici che permetteranno una varietà senza precedenti. Aumenta di livello gli stili e le armi come ritieni opportuno e crea uno stile di gioco tutto tuo.”

La novità tanto chiacchierata che proporrà Devil May Cry 3 sulla console ibrida di Nintendo è stata infine svelata, ora serve solo aspettare i tre appuntamenti annunciati per scoprire che altro ci sarà di nuovo in questa versione del terzo capitolo della serie. Vi ricordiamo che Devil May Cry 3 arriverà su Switch il prossimo 20 febbraio in versione digitale. Siete impazienti di giocare al terzo episodio della serie Capcom su Switch?