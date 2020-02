Devil May Cry 3: se il titolo non avesse avuto successo il team di sviluppo avrebbe mollato

Per molti appassionati Devil May Cry 3 è ritenuto il capitolo meglio riuscito della saga di Capcom. Dopo che la prima avventura di Dante ha sostanzialmente rivoluzionato i videogiochi d’azione, il suo sequel non è riuscito ad entrare nei cuori dei fan. Con il terzo capitolo Capcom aveva tutta la volontà di riportare la saga a un livello qualitativo successivo, e se avessero fallito, l’intero team di sviluppo si sarebbe ritirato dallo sviluppo dei videogiochi.

In una recente intervista con la redazione di USGamer, il produttore di Devil May Cry 3 Matt Walker ha discusso del recente porting del terzo capitolo per Nintendo Switch nella versione Special Edition. Durante la chiacchierata Walker ha rivelato che il team di sviluppo, ai tempi del terzo capitolo, avrebbe fatto qualsiasi cosa per seguire la visione di Hideaki Itsuno nel revitalizzare la serie, e se non ci fossero riusciti, avrebbero mollato.

nello specifico Walker ha affermato: “Penso che la cosa più bella riguardo allo sviluppo di Devil May Cry 3 sia che il team abbia affrontato lo sviluppo con un atteggiamento alla o la va o la spacca, e lo abbia realizzato completamente secondo i gusti di Itsuno-san. Itsuno-san voleva creare il miglior gioco possibile: l’azione, i personaggi, la storia, tutto è stato creato seguendo la sensibilità di Itsuno-san. L’intero team ha deciso che se non fossero stati in grado di ottenere un enorme successo con DMC 3, avrebbero lasciato tutti. Fortunatamente, il loro duro lavoro li ha ripagati. “

Devil May Cry 3 è uscito originariamente su PlayStation 2, ma visto il ritorno con il porting della versione Special Edition su Nintendo Switch l’interesse per il terzo amatissimo episodio è tornato ad alti livelli. Cosa ne pensate delle parole del producer Matt Walker? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.