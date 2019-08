Devil May Cry 5 in arrivo su Xbox Game Pass?

Sul negozio Xbox One, è stato recentemente individuato un annuncio di Devil May Cry 5 disponibile su Game Pass. Novità in vista in casa Microsoft?

L’amatissima serie d’azione di Capcom, ha ricevuto il suo attesissimo revival quest’anno con Devil May Cry 5 e aspettare, ne è valsa davvero la pena. Devil May Cry 5 ha infatti riportato in auge con successo la serie, mostrando a tutti, anche a chi non ha giocato ai capitoli precedenti, ciò che abbiamo perso in tutti questi anni. E chiaramente ha avuto successo anche per Capcom.

Se tuttavia, non siete tra le persone che hanno acquistato e giocato al gioco fino ad ora, ci potrebbero essere delle buone notizie in vista. Sul negozio Xbox One, è stato recentemente individuato un annuncio di Devil May Cry 5 disponibile su Game Pass. Ancora nessun annuncio ufficiale è stato trapelato da Capcom, dovremmo a questo punto aspettarci qualche novità durante la Gamescom di quest’anno? Se mai dovesse accadere, sarebbe un gran bel colpo per la line-up di Xbox Game Pass, servizio che acquista sempre più prestigio.

La storia di Devil My Cry 5 si svolge cinque anni dopo gli eventi di Devil May Cry 4. Nero ha aperto la propria agenzia di caccia-demoni all’interno di un furgone che mostra l’insegna al neon Devil May Cry, con l’aiuto della sua fidanzata Kyrie e della spumeggiante armaiola Nico. Un giorno come un altro però, un assalto farà tornare il cacciatore di demoni alla caccia di Urizen, un potentissimo demone che è tornato dalla morte.

Ricordiamo che la Gamescom 2019 si terrà a Colonia dal 21 al 24 agosto e che Devil May Cry 5, è attualmente disponibile su PS4, Xbox One e PC. Potete leggere la nostra recensione del titolo d’azione qui.