Devil May Cry 5, il multiplayer è disponibile in quasi tutte le missioni grazie a una mod

Devil May Cry 5 non ha una modalità multigiocatore ma grazie ad alcuni mod è possibile giocare in cooperativa sino a tre persone in quasi tutte le missioni.

Devil May Cry 5 ha alcuni aspetti di gioco cooperativi ben lontani dal multiplayer vero e proprio. Nonostante la presenza di tre personaggi principali sembri un buon presupposto, Capcom ha scelto di non inserire una modalità multigiocatore limitandosi a un gioco online presente solo in alcune missioni e di fatto nascosto. Se due persone stanno affrontando una missione in cui normalmente partecipano altri personaggi gestiti dall’IA, le loro partite si sincronizzano facendo in modo che questi siano controllati dai giocatori.

Come dicevamo, un sistema piuttosto invisibile dato che è automatico e senza lobby o altri aspetti tipici del gioco online. Per questo si parla semplicemente di un sistema di cameo. Già da un po’ di tempo i modder Dante e Raz0r della comunità PC sono al lavoro per implementare una vera modalità multigiocatore completa e negli ultimi mesi sono stati fatti enormi passi avanti per renderla pienamente funzionante anche in tutte le missioni.

Nelle ultime settimane è stata rilasciata una nuova versione della mod Coop Trainer per Devil May Cry 5 che permette di usare anche V nella Missione 0 – Prologo. Al momento su un totale di venti missioni possono essere giocate in cooperativa fino a tre giocatori tutte ad eccezione delle numero 6, 7, 13, 18, 19, 20. Il multiplayer è stato inoltre introdotto in tutti i piani del Palazzo di sangue.

Per quanto riguarda le missioni, prima di iniziare bisogna selezionare la modalità cooperativa e il matchmaking riguarda a coppie i livelli di difficoltà Umano e Cacciatore di Demoni o Figlio di Sparda e Dante deve morire. Tra le altre opzioni implementate ci sono alcune opzioni grafiche aggiuntive e la possibilità di iniziare il Palazzo di Sangue da qualsiasi piano si preferisca. La mod si può trovare sul sito Nexus Mods nella pagina COOP Trainer for Devil May Cry 5 ed è necessario avere un account sul sito per scaricarla.