Devil May Cry: la versione mobile del gioco arriverà durante il prossimo 2020

L’attuale annata videoludica è stata decisamente ottima per i vari amanti degli Action Game. Durante il 2019 svariati titoli appartenenti a questo specifico genere sono riusciti a convincere la critica e il pubblico. Opere come Sekiro: Shadows Die Twice, Astral Chain e anche il tanto amato Devil May Cry 5 sono solo alcuni degli esempi che ci vengono in mente. Visto il grande successo ottenuto dal ritorno di Dante, Capcom ha deciso di rilasciare durante il prossimo 2020 un “nuovo” capitolo dedicato alla saga di Devil May Cry.

Il prossimo titolo della saga non sarà un capitolo diretto ma un semplice Spin-off dedicato al mercato Mobile. Infatti Devil May Cry Mobile è stato ufficialmente mostrato durante la giornata odierna attraverso un trailer dedicato che ci mostra in azione il combat system del titolo. Stando alle primissime immagini il gioco sembra aver mantenuto la sua componentistica “stylish” incentrando ancora una volta il suo sistema di combattimento intorno alla spettacolarità.

Ovviamente il combat system verrà reso molto più semplice per mettere a proprio aggio i giocatori mobile. Il filmato in questione ci fa vedere soltanto Dante come personaggio giocabile ma stando alle informazioni rilasciata da Capcom, in futuro anche altri visi noti della serie si uniranno alla festa. Inoltre, durante il prossimo anno i giocatori potranno mettere le mani su una beta esclusiva che darà la possibilità di testare questo Devil May Cry Mobile.

L’uscita del gioco è prevista per il prossimo 2020 tuttavia una data precisa non è stata ancora confermata. Devil May Cry Mobile sarà disponibile sia su dispositivo Android che su iOS. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo particolare capitolo della saga di DMC, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!