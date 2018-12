Devil May Cry V mostrato ai The Game Awards 2018: demo disponibile

L’otto marzo 2019 è sempre più vicino: di cosa parliamo? Di Devil May Cry V, ovviamente. Il nuovo capitolo della saga di Dante arriverà questa primavera ma già da oggi possiamo testarlo con mano, solo su Xbox One, però!

Durante il gala è stato mostrato un nuovo trailer: eccolo qui.

Il trailer è molto breve, ma prima dell’inizio dell’evento è trapelata una versione completa: vi descriviamo cosa conteneva poco sotto.

Ve lo proponiamo inoltre qui.

Il filmato si concentra inizialmente su Nero e sul suo braccio robotico che gli concede varie facoltà distruttive. Avevamo già avuto occasione di vederlo in precedenti trailer, quindi si tratta “solo” di una riconferma. Il vero piatto forte però è un altro.

Ad accompagnarlo c’è infatti anche V che si mostra per la prima volta in video gameplay. Il ragazzo pare avere uno stile molto diverso dai due compagni: meno diretto e dal passo lento, si avvale dell’aiuto di due entità dalla forma animale. Un grosso volatile e una specie di pantera che lo aiutano in combattimento. A un certo punto, addirittura, cavalca una specie di grosso golem demoniaco. Il giovane però è anche in grado di attaccare e difendersi tramite mosse talmente rapide da far pensare a un vero e proprio teletrasporto.

È proprio V a dirci che un demone incredibilmente potente si sta per risvegliare e serve l’aiuto di Dante per fermarlo. L’azione passa quindi all’amatissimo personaggio principale della saga. Dopo una fase corale, scopriamo che il Palazzo di Sangue tornerà anche nel quinto capitolo, ma solamente ad aprile 2019.

Infine, come già detto, sarà possibile giocare la demo da oggi, solamente su Xbox One! Cosa ne pensate? Il trailer è a dir poco esplosivo e pare essere ciò che i fan attendevano da tempo.