Devolver Digital conferma il suo evento digitale nonostante la cancellazione di E3 2020

Ve lo raccontiamo ormai da settimane: E3 2020, la fiera più importante al mondo dedicata all’industria dei videogiochi, quest’anno non andrà in scena causa emergenza Coronavirus.

Molti publisher però si stanno organizzando, creando dei veri e propri show digitali che avranno come protagonisti i giochi e le uscite più importanti. Uno di questi è sicuramente Devolver Digital, celebre distributore che da anni ormai pubblica produzioni indipendenti di grande valore, riuscendo a dargli risalto e lustro a livello mediatico.

A comunicare l’esistenza (ma non la data) dello showcase digitale è l’account Twitter ufficiale dell’azienda.

Devolver Direct 2020 is happening but we’re not sure when due to THESE UNCERTAIN TIMES.

Should be a good one though.

— Devolver Digital (@devolverdigital) May 12, 2020