Devotion: horror censurato su Steam vede la luce, ecco dove acquistarlo

Da un po’ di tempo non si sentiva parlare di Devotion, l’horror taiwanese censurato in Cina. Il caso creò un vero polverone mediatico dovuto al fatto che il governo ed alcuni utenti cinesi si erano lamentati. All’interno del gioco infatti compariva il riferimento ad un famoso meme divenuto virale un paio di anni fa, la somiglianza tra Xi Jinping e Winnie the Pooh.

A causa di questo “scherzo”, Devotion ha subito un periodo non certo scoppiettante che impedì gli sviluppatori Red Candle di pubblicare il proprio gioco sui principali store digitali ,tra cui Steam. Non è la prima volta che assistiamo a questo genere di notizie, i più “anziani” di voi ricorderanno bene le vicende di Rule of Rose, tanto discusso anche nel nostro paese. Insomma, su internet è pieno di storie di molti titoli non ben visti da diversi paesi del mondo e che vi invitiamo a scoprire.

Lo scorso giugno, il team di sviluppo è riuscito in qualche modo a pubblicare una versione fisica di Devotion in oriente. In occidente purtroppo non è stato possibile fare ciò, in quanto andava incontro al regolamento di Steam, per questo Red Candle ha deciso di vendere il suo gioco direttamente sul sito senza DRM. Se volete acquistare il titolo quindi potete farlo a questo indirizzo.

Nonostante le terribili recensioni causate dalla cattiva pubblicità dei giocatori cinesi, Devotion risulta essere un titolo davvero interessante. Ambientato a Taiwan negli anni 80, controlleremo in prima persona lo scrittore turbato Du Feng Yu attraverso un complesso di appartamenti a Taipei con stanze che rappresentano varie vicende della famiglia Yu. Se siete amanti di questo genere, questo è sicuramente l’opera che fa per voi, vi lasceremo il trailer proprio qui sopra. Per tutte le novità ed informazioni aggiuntive, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.