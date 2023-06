Nintendo Switch, si sa, è una console abbastanza delicata, complice la sua particolare conformazione che, per altro, la rende anche soggetta ad un bel po’ di polvere, per altro neanche così semplice da rimuovere, visto lo spazio angusto della sua dock station.

Non sorprende, in tal senso, che nel tempo siano state prodotte diverse soluzioni ad hoc per questo problema, con il risultato della nascita di un mercato piccolo ma rampante: quello dei case di protezione per la console! Si tratta di vere e proprie coperture, spesso rigide, talvolta morbide, con cui coprire la console quando questa è sulla dock station, onde evitare che nel tempo essa si riempia di polvere e sporcizia.

Ebbene, se l’idea di proteggere la vostra Switch, classica o OLED che sia, vi piace e, al contempo, volete optare per un prodotto che non sia solo utile, ma anche molto bello da vedere, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa cover prodotta dall’esordiente ENFILY, realizzata ad arte in plastica rigida e trasparente, e su cui svetta una splendida grafica a tema Zelda: Tears of the Kingdom!

Un prodotto tanto semplice quanto accattivante, arrivato da pochissimo sul mercato, e disponibile ora anche su Amazon al prezzo di 24,99€! Certo, siamo al corrente che prodotti simili si possono trovare anche a prezzi leggermente più bassi ma, come avrete notato, parliamo in questo caso di un case di protezione davvero bellissimo, e realizzato anche con materiali eccellenti e antigraffio.

Facilissimo da installare, poiché basta semplicemente posizionarlo sulla console, questo case in plastica a tema Zelda è compatibile con le dimensioni della classica Switch, così come con quelle del modello OLED, e vanta anche una piccola apertura per il passaggio dei cavi laterali, così che esso sia sempre posizionato correttamente e senza l’inciampo causato dai fili.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata al prodotto direttamente sullo store Amazon, invitandovi ad acquistarlo prima che, prevedibilmente, esso vada esaurito!

