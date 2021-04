Diablo 2 Resurrected a confronto con l’originale: è davvero fedele!

L’alpha di Diablo 2 Resurrected, ha permesso agli utenti confrontare la remastered con l’opera originale, sviluppata da Blizzard North e pubblicata nel giugno del 2000. Ebbene, Resurrected ha dimostrato di essere più che fedele a Diablo 2, mantenendone intatte le meccaniche di gioco e la sua essenza. Un prodotto che i fan dei primi capitoli ameranno senza alcun ombra di dubbio, con un effetto nostalgia soddisfacente, grazie ai miglioramenti visivi applicati a un classico intramontabile. Esaminiamo insieme la sequenza video pubblicata da GameSpot!

Con entrambe le versioni affiancate, è chiaro fin da subito il lavoro svolto da Blizzard e Vicarious Visions: i modelli dei personaggi, gli ambienti, l’illuminazione e gli effetti particellari, portano un gioco di 21 anni fa al passo coi tempi, almeno da un punto di vista grafico. Infatti, al fronte delle meccaniche, Diablo 2 è invecchiato piuttosto bene, ma non aspettatevi dinamiche hack & slash predominanti come in Diablo 3: i due co-developers, hanno voluto mantenere intatta l’esperienza vecchio stile della serie, per la gioia dei veterani.

Uno dei miglioramenti che fa capire la voglia di mantenere ben salda l’anima del prodotto, migliorandone il colpo d’occhio, è quello riguardante il comparto animazioni. Di fatto, appaiono più fluide e naturali come previsto dagli standard odierni, ma sono quasi (se non del tutto) identiche a quelle dell’originale Diablo 2. Ovviamente, anche i dungeon sono rimasti fedelissimi, con i nemici e le strutture ambientali posizionati allo stesso identico posto. Insomma, Diablo 2 Resurrected non mira a stravolgere la struttura del classico di Bizzard, ma ad offrire ai nostalgici uno dei grandi action/RPG d’inizio millennio con una nuova veste grafica.

Il remake di Diablo 2, dovrebbe uscire nel corso del 2021, come comunicato dalla stessa Blizzard, ma al momento non è nota una finestra di lancio specifica. Come sempre, vi ricordiamo di restare aggiornati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti a riguardo.