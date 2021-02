Diablo 2 Resurrected alla BlizzCon 2021? Non solo, per un Insider

Dopo un 2020 ricco di annunci di vario tipo, molti appassionati cominciano a domandarsi quando arriveranno i primi annunci del nuovo anno. Ebbene, dopo un mese e mezzo ora siamo pronti a goderci non uno, ma ben due grossi appuntamenti comunicativi in una sola settimana. Insieme al Nintendo Direct di questa sera, venerdì sarà il momento della BlizzCon 2021, appuntamento che sarà accompagnato da una serie di nuovi annunci targati Blizzard, tra i quali, a quanto pare, ci sarà anche Diablo 2 Resurrected.

A svelare la possibile presenza di Diablo 2 Resurrected alla BlizzCon 2021 è stato l’insider Kaiser99, il quale non si è limitato a svelarci uno degli annunci che verranno fatti durante la serata di venerdì. L’insider, infatti, ha pubblicato sul proprio account Twitter quella che appare come la lista degli annunci che verranno fatti durante la BlizzCon 2021, andando così ad anticipare, potenzialmente, alcune delle possibili sorprese dell’evento.

Non è affatto la prima volta che Kaiser99 si è pronunciato in anticipo su alcuni annunci targati Blizzard. In molti reputano le uscite dell’insider parecchio credibili, questo perchè in passato andò a svelare in anticipo due grossi annunci avvenuti proprio durante la BlizzCon: Diablo 4 e Overwatch 2. Oltre a Diablo 2 Resurrected, tra i titoli citati nel post di Kaiser99 troviamo anche: la data di uscita di Diablo Immortal, novità su Diablo 4, nuovi personaggi e mappe di Overwatch 2, World of Warcraft the Burning Crusade Classic, nuova espansione di Heartstone e un possibile Wow mobile.

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Diablo II Resurrected

Hearthstone Expansion

Diablo: Immortal Release Date

Mobile Announcement(s)? (Warcraft Pet Battle Game)

New Heroes, Maps, Lore Sneak Peek for Overwatch 2

New Class, Area Reveal for Diablo IV#blizzconline #leaks pic.twitter.com/blDKltJrzl — Kaiser499 (@Kaiser499) February 15, 2021

Ovviamente al momento non abbiamo la certezza che Diablo 2 Resurrected, insieme alla lista di altri annunci proposti dall’insider, saranno veramente presentati questo venerdì sera. Per questo vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e attendere di vedere cosa avrà davvero in serbo Blizzard. Vi ricordiamo che la BlizzCon 2021 inizierà questo venerdì alle ore 23:00, orario italiano. Cosa ne pensate di quanto svelato dall’insider? Pensate siano credibili queste anticipazioni?