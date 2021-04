Diablo 2 Resurrected: annunciato l’alpha test, ecco quando

Lo scorso febbraio durante l’atteso BlizzCon 2021, l’evento dedicato ai titoli in uscita prossimamente targati Blizzard, è stato presentato Diablo 2 Resurrected. Parliamo del ritorno di uno dei videogiochi più amati di sempre, e di un’opera che ha permesso a Blizzard di diventare una delle compagnie più riconoscibili dell’intera industria videoludica. Proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità da parte del team che il “remake” potrà essere provato a brevissimo attraverso l’alpha test, dal 9 al 12 aprile.

L’alpha test, che si svolgerà appunto a partire da questo venerdì, sarà incentrato sulla campagna single player, consentirà di utilizzare tre distinte classi: Barbarian, Amazon o Sorceress. Qual è il problema? Il test potrà essere provato da un numero limitato di utenti e di conseguenza non sarà semplice parteciparvi visto che gli inviti verranno mandati in modo totalmente causale. Se volete provarvi a candidare c’è ancora tempo, potrete farlo seguendo questo indirizzo, effettuare il log in e cliccare sulla iscrizione apposita.

Se non riuscirete a partecipare niente paura, il team di sviluppo ha annunciato che verrà proposto un altro test in futuro, il quale sarà dedicato invece al multiplayer come “stress test”. Per ora gli sviluppatori hanno annunciato che queste prove sono dedicate solo agli utenti PC, ma sappiamo bene che Diablo 2 Resurrected verrà rilasciato anche su console.

Diablo 2 Resurrected si presenta come un remake del gioco originale rilasciato nel lontano 2000, riproposto ovviamente in epoca attuale. Il gameplay presentato da Blizzard è lo stesso del gioco base, ma ad aver una marcia in più è l’aspetto visivo e la fluidità. Da considerare inoltre anche la possibilità di poter passare alla grafica classica a quella più moderna ogni volta che il giocatore lo desideri, così da poter valutare in prima persona tutti i miglioramenti effettuati. Per ogni dettaglio in più riguardante il titolo vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.