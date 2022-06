Da quando Diablo 2 Resurrected è stato pubblicato, Blizzard ha subito dimostrato di voler supportare quello che è a tutti gli effetti il ritorno del capitolo della saga più amato. Gli appassionati hanno accolto benissimo il ritorno di questo classico, e man mano che passano i mesi il gioco sta venendo migliorato sempre di più grazie alle patch di Blizzard. A tal proposito, la compagnia statunitense ha da poco svelato quelli che saranno i contenuti che arriveranno insieme alla nuova patch 2.4.3.

La patch 2.4.3 verrà rilasciata il prossimo 29 giugno, e introdurrà una varietà di nuove funzioni e aggiornamenti pensati per migliorare le lobby multigiocatore su console e PC. Queste funzionalità saranno inoltre accompagnate da dei miglioramenti generali e risoluzioni dei problemi presenti in Diablo 2 Resurrected. Fare squadra con degli ammazza-demoni affini è un fulcro dell’esperienza proposta da Diablo, e proprio per questo il team ha voluto monitorare da vicino i feedback sulle lobby online.

Le modifiche attuate sono il risultato diretto delle richieste dei giocatori. Blizzard ha simpaticamente sottolineato che Sanctuarium non è stata creata in un giorno, e sono stati fatti grandi passi nel miglioramento di vari aspetti presenti in Diablo 2 Resurrected. Il team di sviluppo vuole rendere l’esperienza proposta ancora più entusiasmante, donando un gioco che possa migliorare l’esperienza del grande classico che ha fatto innamorare molti appassionati a questa storica saga RPG.

Oltre a ciò, la nuova patch in arrivo andrà a ritoccare anche alcune situazioni generali sia per quanto riguarda l’esperienza in giocatore singolo che per il gioco online. I seguenti sono solo alcuni dei problemi risolti:

Risolto un problema per il quale Deckard Cain non poteva identificare gli oggetti nel Cubo Horadrico. Ora lo farà se il Cubo si troverà nell’Inventario.

Risolto un problema per il quale un’abilità Turbine troppo breve poteva terminare senza effettuare alcun attacco.

Risolto un problema per il quale Turbine applicava lo stesso le proprietà e i danni di un’arma rotta.

Risolto un problema per il quale il primo attacco di Turbine veniva processato diversamente dagli altri. Combattendo con due armi, il primo attacco sceglierà due bersagli, come gli altri attacchi.

Risolto un problema per il quale i costi di resurrezione non erano consistenti per i mercenari di livello alto.

Risolto un problema per il quale le abilità relative ai cadaveri non sceglievano automaticamente i cadaveri usando solo il clic destro.

Per scoprire tutti i cambiamenti in arrivo con questa patch potete leggere il post ufficiale a questo indirizzo.