Diablo 2 Resurrected: bilanciamento delle classi e modalità ladder, ecco quando arriveranno

Undici anni fa è stata pubblicata la patch 1.13c di Diablo II, ed è stata ufficialmente l’ultima volta in cui sono stati apportati dei cambi al bilanciamento del gioco. Oggi Diablo 2 Resurrected ha accolto giocatori vecchi e nuovi per godersi un’esperienza di gioco completamente rimasterizzata. Con la reintroduzione del gioco a un pubblico più moderno, sta per giungere il momento di far evolvere ulteriormente Diablo 2 con la patch 2.4, la quale introdurrà diversi miglioramenti al bilanciamento, varie ed entusiasmanti modifiche agli oggetti e altro ancora, tutto in arrivo prima dell’inizio della prima stagione ladder.

La patch 2.4 sarà pubblicata nel Public Test Realm (PTR) agli inizi del prossimo anno insieme a tantissimi aggiornamenti. Il team è stato dietro a una serie di feedback e continuerà a lavorare a stretto contatto con la community e con i creatori di contenuti di Diablo. La patch 2.4 apporterà un’infinità di modifiche alle abilità di tutte le classi dei personaggi, con l’obiettivo di espandere la diversità delle configurazioni e gli stili di gioco delle classi.

Inoltre, la patch 2.4 introdurrà nuove ricette per il Cubo Horadrico, modifiche agli oggetti di completo e nuove parole runiche, nonché miglioramenti ai mercenari. Le nuove ricette per il Cubo Horadrico permetteranno di potenziare la qualità degli oggetti di completo, in modo da aprire a nuove possibilità di configurazione, mentre le modifiche agli oggetti di completo aggiorneranno i completi meno performanti per incentivarne l’utilizzo parziale o totale da parte dei giocatori. Saranno aggiunte nuove parole runiche che si integreranno alle modifiche alle abilità e ai mercenari in arrivo con l’aggiornamento, per dare più brio alle nuove configurazioni o ai mercenari che potresti non aver mai considerato prima d’ora.

Infine, una delle funzionalità più gettonate per la quale i fan sono trepidamente in attesa è l’inizio della prima stagione ladder, anch’essa in arrivo all’inizio del prossimo anno. I giocatori potranno competere per un posto in classifica e potranno sbloccare una serie di parole runiche disponibili solo in modalità ladder. Alla fine della stagione, i personaggi ladder verranno spostati in una versione del gioco non ladder per poter continuare a giocare fino all’inizio della prossima stagione con nuove ricompense.