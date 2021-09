Diablo 2 Resurrected, una feature di NVIDIA non sarà disponibile da subito

L’attesa ormai è quasi finita e sembra che finalmente tra non molto tutti potremo mettere le mani su quello che è una rimasterizzazioni più attese di sempre. Diablo 2 Resurrected è in dirittura d’arrivo e tantissimi giocatori non vedono l’ora di buttarcisi a capofitto per fare nuovi record e magari ripercorrere la stessa avventura compiuta anni fa sul titolo originale. Abbiamo già coperto tanto del titolo, e se volete leggere qualcosa in più e soprattutto capire cosa aspettarvi, vi consigliamo caldamente di farlo tramite la nostra anteprima! Ovviamente come ben succede per questa tipologia di titoli la maggior parte dei giocatori non vede l’ora di giocarlo su PC al massimo delle prestazioni.

Questa volta però sembra che qualcosa dovrà attendere, o almeno una parte dei PC Master Race dovrà tirare un po’ il freno a mano perché una delle feature più succulente di NVIDIA degli ultimi anni non sarà disponibile fin da subito all’interno di questa rimasterizzazione di Diablo 2. Stiamo ovviamente parlando del DLSS che anche all’interno di questo capolavoro darà una grossa mano nell’aumentare la risoluzione togliendo carico alla GPU e facendo lavorare gli algoritmi di machine learning di NVIDIA. Sicuramente in motli pensavano di giocare al titolo su degli schermi abbastanza grandi per avere tanta disponibilità di visibilità.

Ci duoel dirlo, ma forse alcuni di voi dovranno aspettare un momento. Il tutto inoltre è stato anche confermato da Kevin Todisco Graphic Lead di Vicarious Vision. La funzione per il momento è comunque in sviluppo e sicuro sarà inserita all’interno di Diablo 2 Resurrected il prima possibile. Molto probabilmente la si aspetterà entro i primi mesi dal lancio del titolo.

Won’t be available right at launch, unfortunately. No timetable to announce at this time. Stay tuned though! — Kevin Todisco (@kevintodisco) September 22, 2021

Il tutto inoltre è sicuramente legato ad alcune meccaniche di gameplay che andavano a rompersi nel momento in cui venivano utilizzate delle risoluzioni molto alte insieme al DLSS. Detto questo non ci resta che attendere l’uscita del gioco e magari godercelo in tutto il suo splendore!