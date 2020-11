Diablo 2 risorge: ecco il link download per l’attesissima mod

La saga di Diablo è con molta probabilità una delle più amate dal pubblico di tutto il mondo. Con l’arrivo del quarto capitolo programmato per il prossimo anno, a volta i fan si sentono nostalgici ripescando forse il capitolo che ha cambiato una generazione: Diablo 2. L’action rpg rilasciato ben 19 anni fa, è divenuto uno dei giochi online di maggior successo. I fattori che maggiormente hanno contribuito a questo risultato sono stati le sue peculiari caratteristiche per il gioco cooperativo e l’accesso alla rete gestita da Blizzard, ma il titolo, ovviamente, può essere giocato anche in modalità singolo giocatore. Trama incredibile, gameplay rinnovato e mai banale con una quantità enorme di segreti, probabilmente Diablo 2 è stato e sarà il capitolo più bello del franchise.

Recentemente è stata rilasciata una nuove ed ennesima mod riguardante Diablo 2. Se avete voglia di ritornare negli anfratti lugubri ed affascinanti del mondo di gioco, questo massiccio aggiornamento è quello che fa per voi. Se volete provare a scaricarla, ad oggi si trova in fase beta, ma niente paura, proprio il 6 novembre verrà lanciato sul sito ufficiale.

Battere Diablo Clone non era assolutamente facile

La beta è comunque aperta per tutti, se avete voglia di entrare e magari dare una mano o scoprire qualche segreto in più da parte dei modder, potete andare a questo indirizzo. L’intento di questo grosso aggiornamento è quello di far rivivere Diablo 2, facendo avvicinare anche giocatori nuovi che non sono mai riusciti a giocare al titolo. La mod rielabora le abilità e ne aggiunge di nuove, ci offre un enorme ribilanciamento degli oggetti, espande l’endgame ed infine offre una serie di miglioramenti tecnici e visivi, insomma stiamo parlando di “un altro gioco”.

