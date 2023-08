Gli sviluppatori di Blizzard si stanno dimostrando inflessibili nel contrastare l’utilizzo dell’oramai celebre exploit stagionale da parte dei giocatori di Diablo 4, bannando tutti coloro che sono stati scoperti a utilizzare questo escamotage.

L’exploit in questione consentiva ai giocatori di trasferire i propri personaggi dal Reame Eterno al Reame Stagionale, un trucco che è stato bloccato con l’ultima patch, ma che sembra aver continuato a creare problemi. I giocatori sorpresi a sfruttare questo sistema stanno ricevendo la peggiore delle punizioni, ovvero il ban.

Per farvi comprendere meglio di cosa stiamo parlando, con l’avvio della Stagione 1 in Diablo 4, è stata introdotta la possibilità di creare dei personaggi stagionali, destinati a rimanere separati dagli altri per venire usato esclusivamente durante la season corrente.



Sebbene questi personaggi condividessero alcuni progressi, quali gli oggetti, l’oro e il bottino, in generale dovevano rimanere distinti per le due modalità di gioco, fornendo un nuovo punto di partenza durante la season.

Tuttavia, i giocatori non hanno impiegato molto tempo a scoprire un escamotage per collegare queste due realtà ben distinte: utilizzando un personaggio standard dal Reame Eterno, era possibile formare un gruppo con un Personaggio Stagionale, controllato da un altro giocatore, per poi disconnettersi.

Questo stratagemma consentiva al personaggio standard di rimanere all’interno del Reame Stagionale, ottenendo agevolmente oggetti e ricompense, grazie al livello più alto. Malgrado Blizzard abbia affrontato e risolto la questione con una patch, molti giocatori hanno sfruttato l’exploit, corrompendo la stagione e spingendo la software house a impiegare misure drastiche, segnalando la sua volontà di mantenere l’integrità del gioco.

Resta da capire quanto sia esteso il periodo di ban per i giocatori che hanno sfruttato l’exploit e quali ripercussioni, questa decisione di Blizzard, avrà nella community di Diablo 4.