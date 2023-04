Giusto ieri vi abbiamo parlato di Diablo 4 in occasione dell’annuncio di Blizzard del rilascio di grossi update al titolo ogni 3 mesi, i quali aggiungeranno contenuti narrativi e meccaniche. Ebbene, in una nuova intervista per la testata coreana Inven il game director Joseph Piepora ha rivelato dettagli interessanti riguardo tali aggiornamenti.

Quando l’intervistatore ha domandato se i progressi dei giocatori verranno ripristinati a ogni stagione, il game director ha risposto che ciò non sarà il caso per quanto riguarda gli Altari di Lilith. Ciò significa che nonostante sarà necessario ottenere punti abilità e migliorare le pozioni a ogni stagione, non bisognerà vagare per tutto il vasto mondo di Diablo 4 per reclamare gli Altari.

Durante ogni stagione i giocatori potranno ottenere ricompense uniche come premi per la partecipazione, così come accadeva con Diablo 3. Ovviamente, con l’inizio di una nuova stagione tali progressi saranno azzerati, proponendo altri obiettivi e missioni. In ogni caso, gli updati non cambieranno radicalmente il gioco, né aggiungeranno grossi elementi come classi o dungeon.

Il countdown per Diablo 4 è impostato al 6 giugno, data in cui il titolo uscirà per PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Nel mentre, potete preordinare il gioco per le varie piattaforme su Amazon.

