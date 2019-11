Diablo 4 annunciato durante il BlizzCon 2019!

Tanto tuonò che alla fine piovve: dopo una lunghissima attesa durante il BlizzCon 2019 attualmente in corso è stato annunciato Diablo 4.

Tanto tuonò che alla fine piovve: durante il BlizzCon 2019 attualmente in corso Blizzard Entertainment ha finalmente annunciato l’esistenza di un titolo atteso da milioni e milioni di fan. Stiamo infatti parlando di Diablo 4, ultimo capitolo di una delle più importanti saghe del panorama videoludico.

L’atteso titolo, vista la sua grande importanza, si è preso nientepopodimeno che l’onore di aprire la serata con un lungo e bellissimo video che ci ha fin da subito catapultato nell’angosciosa atmosfera dell’opera.

Come da tradizione Blizzard il trailer dell’opera è un vero e proprio capolavoro di computer grafica nonché un terrificante spaccato sull’esperienza che ci troveremo ad affrontare.

Diablo 4 ci riporterà, come promesso da Blizzard, ai vecchi fasti della saga e ci catapulterà in un inferno oscuro, gotico e medievale. Nel quarto capitolo di Diablo, inoltre, tutto avrà un motivo d’essere, fin dal più piccolo non morto fino ad arrivare al più imponente dei nemici. Diablo 4 è stato inoltre confermato, senza ovviamente troppe sorprese, essere un action-rpg con visuale isometrica

Tre sono ad oggi sono i personaggi annunciati come giocabili e si tratta del barbaro, della maga e del druido. Possiamo vederle in azione nel breve trailer gameplay rilasciato per l’occasione sempre durante il BlizzCon 2019.

Diablo 4 uscirà infine non solo su PC ma anche su Xbox One e PlayStation 4. Se volete saperne di più su questo titolo vi invitiamo a rimanere con noi e seguirci su queste pagine.

