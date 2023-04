Siamo sempre più vicini al momento fatidico del lancio di Diablo 4, e anche se abbiamo avuto modo di vedere molto del nuovo gioco Blizzard, sappiamo che c’è ancora un mondo intero da esplorare. Il nuovo capitolo del popolare franchise dark fantasy è stato già testato dai giocatori più curiosi tramite una fase di beta, ma ora che ci stiamo avvicinando all’uscita del gioco, iniziano ad emergere una serie di informazioni molto interessanti che mancavano ancora all’appello.

Per quanto i giochi della serie siamo pregni di contenuti e siano in grado di regalare ai giocatori ore e ore di divertimento, Diablo 4 non sarà un titolo infinito e avrà un momento in cui sancire la fine del viaggio. A confermare questo dettaglio è stato lo stesso director del nuovo Diablo Joe Piepiora durante un’intervista rilasciata alla redazione di gamesradar+. Durante la chiacchierata, Piepiora ha sottolineato che il gioco avrà una fine, e anche se i Nightmare Dungeon continueranno a diventare più impegnativi oltre il livello 100, c’è un limite alla difficoltà del gioco.

Il game director ha anche aggiunto che nel gioco arriverà un momento, oltre il livello 100, in cui si raggiungerà la massima potenza dell’equipaggiamento. Solo allora i giocatori saranno in grado di affrontare quello che di fatto è il boss finale di tutto Diablo 4. “Al livello 100, si può incontrare un boss con cui vogliamo che i giocatori si impegnino e che è stato bilanciato in modo che sia straordinariamente impegnativo“, ha detto Joe Piepiora.

C’è ancora un fitto velo di mistero su questo boss, ma stando a quanto emerge dall’intervista, l’unico scopo di questo nemico tremendamente potente non è quello di dare nuovi equipaggiamenti ai giocatori, ma solamente una grande e impressionante sfida finale prima di poter dire di aver completato tutto in Diablo 4. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo del franchise di Blizzard arriverà nei negozi il prossimo 6 giugno 2023 e sarà disponibile per le piattaforme: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

