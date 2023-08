Dopo il clamoroso insuccesso della prima stagione di Diablo 4, Blizzard è corsa subito ai ripari annunciando in largo anticipo la seconda stagione di Diablo 4 che arriverà il prossimo 17 ottobre su PS5, PC e Xbox Series X|S.

La Season 2 si intitolerà “Stagione del Sangue” e sarà tutta incentrata su esseri molto simili ai vampiri. A quanto sembra molti abitano si potranno trasformare in orride creature e toccherà noi sterminarli con le nostre abilità e armi. Oltre a questo ci sarà un personaggio inedito nella storia chiamato Eris. Quest’ultima è una cacciatrice di vampiri doppiata da Gemma Chan, attrice ed modella.

Chiaramente ci aspettiamo numerosi cambiamenti per quanto concerne la quality of life del gioco che ancora oggi soffre un bel po’ di diversi problemi non risolti. Rod Ferguson ha promesso effettivamentedelle modifiche, oltre a cinque nuovi boss endgame. Vedremo se Blizzard riuscirà a rimettersi sulla retta via in fretta, poiché l’interesse su Diablo 4 è già calato a livelli abbastanza preoccupanti.

Voi che cosa ne pensate di questa decisione di annunciare così presto la nuova stagione? Pensate sia stata una buona idea?