Diablo 4 si è imposto, molto rapidamente, come uno dei protagonisti di questa calda estate videoludica. Per quanto sia unanime il parere positivo, da parte di pubblico e critica, nei confronti dell’ultima produzione di Blizzard, questo non vuol dire che il titolo non necessiti ancora di qualche miglioria per accontentare, davvero, tutti.

Considerando che l’ottenimento di loot è uno dei punti cardine di Diablo 4, avere spazio a sufficienza per poter stoccare tutto comodamente, prima di decidere cosa tenere e cosa no, si rivela un aspetto molto importante per i giocatori più accaniti. Motivo per il quale, nell’ultimo Diablo Developer Update, gli sviluppatori hanno garantito di essere al lavoro per offrire una soluzione in un, non meglio precisato, immediato futuro.

Purtroppo non sono stati rilasciati ulteriori dettagli in merito a come questa “estensione” verrà applicata nella nuova produzione di Blizzard, poiché gli sviluppatori si sono limitati nel dichiarare che stanno discutendo di cosa poter fare per migliorare questo importante aspetto di Diablo 4, valutando diverse ipotesi e cercando di capire come renderlo possibile nella maniera migliore per i giocatori.

Una cosa, però, possiamo supporla con quasi assoluta certezza: considerando che Blizzard ha, a più riprese, confermato che all’interno del negozio digitale di Diablo 4 i giocatori avrebbero trovato esclusivamente elementi cosmetici, non riteniamo possibile che venga proposto un’espansione dell’inventario sotto forma di DLC.

Resta, però, da vedere come verrà implementata questa nuova funzione in Diablo 4 e se sarà disponibile per tutti i giocatori o solo per quei temerari che hanno già superato le sfide più ardue con il loro personaggio.

Per quanto riguarda, infine, le altre informazioni rilasciate durate il Diablo Developer Update, oltre alle varie migliorie apportate con gli ultimi aggiornamenti (tra le quali un momentaneo depotenziamento del negromante) Joe Piepiora ha rassicurato l’utenza dichiarando che il team di sviluppo è sempre propenso nell’ascoltare tutti i feedback costruttivi che vengono proposti dai giocatori.