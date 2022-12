Manca sempre meno ai prossimi The Game Awards 2022, e sappiamo bene tutti quanti che la serata di gala condotta da Geoff Keighley non sarà solo premiazioni. Quest’ultimo evento dell’anno è ormai diventato uno dei più attesi proprio perché tra un premio e l’altro possiamo assistere a una serie di annunci molto interessanti. Ad oggi è ancora presto per capire quali saranno i nuovi giochi ad essere presentati tra poco meno di una settimana, ma stando a un nuovo indizio sembra che ci sarà modo di vedere qualcosa di relativo a Diablo 4.

A darci un piccolo assaggio di quanto potrebbe avvenire molto presto è stata la stessa Blizzard. La compagnia statunitense è stata protagonista di recente del lancio di Overwatch 2, e tra poco un’altra grande produzione potrebbe prendersi le luci della ribalta. Parliamo di Diablo 4, il tanto atteso e chiacchieratissimo quarto capitolo della serie di GDR dark fantasy che dovrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno.

Con un nuovo post pubblicato sui social ufficiali Blizzard ha immesso in rete una clip video di pochi secondi che fa intendere che qualche novità a tema Diablo 4 è molto vicina. Il video è molto criptico al momento e vede tanti petali di colore rosso piovere dall’alto. Non c’è altro nella clip, ma è la didascalia del post a darci un nuovo indizio che recita quanto segue: “Ascolta il nostro avvertimento, Lilith sta arrivando”.

Sembra quindi che in casa Blizzard ci si stia preparando per qualcosa, e il primo pensiero che può venire in mente è che un annuncio su Diablo 4 possa arrivare proprio durante i prossimi The Game Awards 2022. Ricordiamo che la serata di gala verrà trasmessa nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 dicembre e sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sui canali social dei TGA.