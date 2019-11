Diablo 4 avrà il commercio ma non la casa d’aste

Nell'attesissimo Diablo 4 appena annunciato durante la BlizzCon 2019 ci sarà il commercio ma non ci sarà la tanto controversa casa d'aste.

Come un fiume in piena continuano ad emergere nelle ultime ore sempre nuove notizie su Diablo 4, attesissimo titolo annunciato solamente un paio di giorni fa durante la conferenza di apertura della BlizzCon 2019.

Il quarto capitolo della celebre saga, infatti, presenterà non solo una lunga serie di novità, come un mondo online condiviso e l’assenza di schermate di caricamento tra i diversi dungeon, ma, per la gioia di moltissimi fan, non avrà la tanto controversa casa d’aste vista in Diablo 3.

A confermarlo è stata direttamente Blizzard con queste parole: “Ci sono diversi elementi che permetteranno di fare commercio e scambi: abbiamo delle idee veramente solide su come rendere il tutto fruibile e divertente senza rovinare il bilanciamento del gioco”.

In Diablo 4 si potrà quindi, ad esempio, fare scambi con altri giocatori nelle città, che fungono da hub all’interno del titolo, oppure ricevere degli oggetti dalla propria gilda. Questi sono ovviamente solo alcuni esempi di come sarà strutturato effettivamente il commercio nella versione finale del titolo.

Diablo 4 sembra essere un titolo veramente interessante, nonché un’esperienza imperdibile per i numerosi appassionati della saga. Come riporta anche la nostra anteprima direttamente dalla BlizzCon 2019, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Diablo IV sembra davvero essere il terzo capitolo che gli appassionati più pretestuosi non sono riusciti ad avere. Riprende l’atmosfera del primo capitolo, l’idea farming del secondo, e tutto il sistema di combattimento del terzo, li fonde insieme a un comparto artistico/tecnico fenomenale realizzando quello che potrebbe essere il miglior Action-GDR mai fatto.”

Che ne pensate di questa notizia, eravate dei sostenitori della tanto controversa casa d’aste vista nel terzo capitolo della saga o siete solo felici che tale meccanica sia stata abbandonata? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!