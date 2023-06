“A nome di Blizzard, desideriamo ringraziare i milioni di giocatori di tutto il mondo che si stanno immergendo in Diablo IV“, ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. “Diablo IV è il risultato del lavoro incredibile dei nostri team che lavorano insieme per creare e supportare giochi che definiscono il genere, costruire mondi leggendari e ispirare ricordi che dureranno per sempre. Siamo umiliati dalla risposta, orgogliosi del nostro team e restiamo impegnati nell’ascoltare i nostri giocatori e nel garantire che Diablo continui a superare le aspettative negli anni a venire.”

Parlando un po’ di statistiche, dal lancio del gioco in accesso anticipato sono stati uccisi oltre 276 miliardi di demoni, quasi 35 volte la popolazione mondiale. I giocatori sono stati sconfitti oltre 316 milioni di volte, di cui più di 5 milioni per colpa del macellaio. 163 giocatori hanno raggiunto il livello massimo in modalità “Hardcore”, in cui le morti sono permanenti.

Inoltre, quando i giocatori non hanno giocato a Diablo, lo hanno guardato: Diablo IV è stato il gioco numero 1 su Twitch dall’accesso anticipato dal 1° giugno al 9 giugno, stabilendo record di Blizzard sia per le ore trasmesse che per quelle guardate in un periodo simile.

Diablo IV è disponibile ora, con il gioco cross-platform su Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, oltre alla modalità cooperativa fino a quattro giocatori, inclusa la possibilità di giocare in due su un unico schermo in locale.