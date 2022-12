Nel corso delle ultime settimane si era parlato moltissimo di Diablo 4 e di una possibile open beta in dirittura d’arrivo nei primi mesi del 2023. Ora, ai The Game Awards 2022, è stata fatta chiarezza sul gioco: Blizzard ha infatti deciso di partecipare alla kermesse, con un nuovo trailer, che ha svelato la release date e la presenza proprio di una versione di prova

Di grandissimo impatto, il trailer è stato proprio l’anticamera di una serie di annunci dedicati a Diablo 4. Il primo, più importante, riguarda sicuramente la data di uscita. Il gioco debutterà il 6 giugno 2023, ovviamente per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One e ovviamente PC.

I The Game Awards 2022 sono stati anche lo scenario ideale per scoprire che sì, è davvero in arrivo l’open beta di Diablo 4. Al momento le date non sono state annunciate, ma l’accesso anticipato si potrà sbloccare prenotando il gioco. Secondo alcuni rumor, il periodo di prova dovrebbe tenersi intorno a febbraio del prossimo anno, ma è bene attendere ancora qualche dettaglio ufficiale prima di lanciarci in eventuali speculazioni o ipotesi. Potete dare uno sguardo al trailer poco più in basso, ma ovviamente non è presente gameplay: si tratta, infatti, di una singola cinematica, come da tradizione per tutti i giochi prodotti da Blizzard Entertainment.

I rumor erano dunque veri: come vi avevamo riportato in precedenza, infatti, nei giorni scorsi Jez Corden e altri insider o giornalisti vicino a Microsoft avevano previsto proprio un annuncio simile durante i The Game Awards 2022. All’appello mancava solamente l’annuncio della Collector’s Edition, ma non è escluso che il team di sviluppo e publisher non sia intenzionato a svelare qualche edizione speciale nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.