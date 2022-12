Una delle più grandi rivelazioni di questi The Game Awards 2022 è stata sicuramente quella di Diablo 4. Un nuovissimo trailer ha infatti rivelato la data d’uscita ufficiale del nuovo e infuocato capitolo della saga di Blizzard, attualmente atteso su PC e console a partire dal 6 giugno del prossimo anno. Un traguardo non troppo distante, quindi, che nelle scorse ore ha dato da riflettere agli esperti di settore, suggerendo la possibilità di una svolta lavorativa non troppo positiva.

È stato il Washington Post, in questo caso, a scagliare la prima pietra, attraverso un report di recente condivisione in cui afferma di aver intervistato una quindicina di dipendenti Blizzard (alcuni ancora a lavoro e altri ora fuori dallo studio) che hanno confermato un’unica possibilità per portare a compimento la gigantesca mole di lavoro alla base di Diablo 4 in tempo per la data d’uscita confermata: tantissimi straordinari.

In base a queste fonti interne e anonime, quindi, la nuova fatica di Blizzard si tramuterà facilmente costringendo gli attuali dipendenti a lavoro sul suo sviluppo al cosiddetto “crunch”, pur di mantenere le promesse al grande pubblico di appassionati e gli obiettivi aziendali ufficialmente confermati.

Nel report del post, inoltre, viene accennata anche una “generale disorganizzazione interna” allo studio nello sviluppo di Diablo 4, responsabile di alcuni importanti rinvii sulla tabella di marcia (a quanto sembra nei piani iniziali il videogioco sarebbe dovuto uscire durante il 2021), e di importanti cambiamenti a livello di script principale (si accenna all’eliminazione di alcuni momenti piuttosto crudi dal punto di vista sessuale). Vi ricordiamo, comunque, che le informazioni del Washington Post non sono in alcun modo ufficiali, invitandovi quindi a leggerle con la dovuta cautela.